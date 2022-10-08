2022/10/08 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عودة استقرارية المنظومة كما كانت عليه قبل خلل أنبوب الغاز الإيراني مساء اليوم، وفيما أوضحت إيجابيات الربط مع دول الجوار، وأكدت أنه يمهد لدخول العراق بمنظومة الربط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء: ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار يحكمه الضرورة وحاجة المنظومة الوطنية المركز الخبري الوطني.

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