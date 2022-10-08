تركيا تعاود التهديد بالحرب ضد اليونان

2022/10/08 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن

طائرات مسيّرة مسلحة وغير مسلحة تتمركز

حالياً في الشطر الشمالي من قبرص من أجل

ضمان أمنه من جميع الجوانب، في الوقت

الذي أكد فيه أن بلاده لا ترغب في الحرب

مع اليونان

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