2022/10/08 | 22:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة:أفاد مصدر أمني، السبت 8/10/2022، بتعرض محيط قاعدة زليكان التركية للاستهداف بصواريخ...

ظهرت المقالة استهداف محيط قاعدة تركية بثلاثة صواريخ في الموصل أولاً على المسلة.

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