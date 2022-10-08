نائب عن الديمقراطي: دولة القانون يؤيد مرشح الحزب ريبر احمد لرئاسة الجمهورية

2022/10/08 | 22:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت 8/10/2022، مزاعم منح الإطار التنسيقي مهلة...

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