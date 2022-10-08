نينوى.. استهداف محيط قاعدة تركية بثلاثة صواريخ

2022/10/08 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض محيط قاعدة زليكان التركية للاستهداف بصواريخ عدة.

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