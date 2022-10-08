2022/10/08 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد البزوني، السبت، استمرار انعقاد جلسات البرلمان بشكل متتالي بسبب اصرار القوى السياسية على اعادة تفعيله، مبينا ان الاسبوع الجاري سيشهد عقد اربع جلسات متتالية.وقال البزوني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "البرلمان متوجه إلى عقد ثلاث او اربع جلسات في كل اسبوع وستكون بداية من الأسبوع الحالي".واضاف ان "هذا الاسبوع شهد أولى جلساته اليوم السبت ستكون ثاني الجلسات يوم الاثنين والثالثة يوم الثلاثاء فيما يختتم جلسته الرابعة يوم الخميس المقبل".واشار الى ان "الأسبوع المقبل ايضا سيشهد عقد من ثلاث جلسات إلى أربع والحال سينطبق على الفترة المقبلة كون أعضاء المجلس مصرون على إعادة انعقاد الجلسات باستمرار خلال الفترة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربع جلسات متتالية.. نائب يكشف عن جدول مزدحم للبرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربع جلسات متتالية.. نائب يكشف عن جدول مزدحم للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).