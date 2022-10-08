استهداف قاعدة تركية في نينوى بثلاثة صواريخ

2022/10/08 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستهداف قاعدة تركية في محافظة نينوى بثلاثة صواريخ.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "هجوما بثلاثة صواريخ استهدف قاعدة زليكان شمال شرق الموصل".

وأضاف ان "صاروخين سقطا على سفح جبل ضمن محيط القاعدة فيما سقط اخر بقرية عمر قابجي".

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