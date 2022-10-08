كركوك تدعو إلى جهد وطني لمعالجة هذا الامر؟

2022/10/08 | 22:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة البيئة تعمل على دعم كركوك في مجال تحفيز المنظمات المتخصصة.

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