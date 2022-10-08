محاكمة جديدة لـ

2022/10/08 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ الاثنين في لوس أنجليس محاكمة جديدة للمنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بعدما سبق للقضاء في نيويورك أن دانه في قضية مماثلة، وبعد خمس سنوات من انطلاق موجة "مي تو" التي كشفت النقاب عن اعتداءاته.

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