موعد انتهاء موجة الحر واستقبال النسمات الباردة والأمطار في العراق - عاجل

2022/10/08 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، انتهاء موجة الحر يوم الاثنين المقبل مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، مبينا ان موجات الغبار ستجتاح جنوب العراق مساء الغد.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) إنه "اعتباراً من يومي الاثنين والثلاثاء سيزداد الاحساس بالبرودة ليلا في مدن شمال البلاد وبعض مدن الوسط والغربية، وبالخصوص المناطق الجبلية".

واضاف ان "الاجواء ستكون أكثر اعتدالا خلال ساعات النهار في (عموم المدن) بعد يوم الاثنين مع حلول نسمات مائلة للبرودة النسبية خلال ساعات الفجر وهذا دليل على بداية اقتراب موسم الشتاء".

وتابع ان "موجة الرطوبة في مدن الجنوب تنتهي خلال ساعات مساء الاثنين والثلاثاء تدريجيا ومن المتوقع ان تشكل ضباباً كثيفاً يقلل الرؤية الافقية جنوب وشرق البصرة فجر الاحد وفجر الاثنين وهنالك توقع بتشكل ضباب خفيف في باقي مناطق البصرة".

وتابع ان "الغبار متوسط الشدة يجتاح مدن وسط البلاد خلال ساعات مساء الاحد، ثم يتجه مع الرياح الشمالية الغربية نحو مدن الفرات الاوسط ثم يؤثر في بادية الجنوب ومدن الجنوب نهار الاثنين فيما سيشهد نهار غد الاحد هطول زخات امطار خفيفة تشمل مناطق متفرقة من نينوى ودهوك واربيل والسليمانية".

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