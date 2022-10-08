2022/10/08 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يُعقد.. العمل لازال مُعقد في تحت الملاحظة مع حيدر زوير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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