2022/10/08 | 23:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SXkgbDYh_aI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في خطوة مخالفة للدستور.. التربية الاتحادية تقرر عدم احتساب درجة امتحانات مادة اللغة الكوردية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في خطوة مخالفة للدستور.. التربية الاتحادية تقرر عدم احتساب درجة امتحانات مادة اللغة الكوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).