2022/10/08 | 23:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UaEFOevh-Pc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حكم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما حكم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).