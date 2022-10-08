2022/10/08 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mFbJ_Ul4fvw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربة تهز العراق والخسائر تقدر بالمليارات.. من فعلها؟! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربة تهز العراق والخسائر تقدر بالمليارات.. من فعلها؟! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).