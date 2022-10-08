نهاية درامية لكلاسيكو ألمانيا

2022/10/08 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد بوروسيا دورتموند، من بعيد، لينتزع التعادل 2-2 من ضيفه بايرن ميونيخ بهدف في الثانية الأخيرة، بعد أن تخلف صفر-2 حتى الدقيقة 74، ليقلب الامور رأسا على عقب، في ربع الساعة الأخير، السبت، في مباراة مثيرة ضمن المرحلة التاسعة، من الدوري الألماني لكرة القدم.

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