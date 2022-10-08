2022/10/08 | 23:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت الإدارة المحلية لناحية زيلكان في دهوك، اليوم السبت، بأن ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية يتخذها الجيش التركي مقراً له، إلا أنها لم تصبها.وقال مدير الناحية التابعة لقضاء “شيخان”، محمد أمين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف قاعدة زليكان التركية بـ 3 صواريخ في الموصل المركز الخبري الوطني.

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