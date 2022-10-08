بيان لمكافحة الإرهاب في كردستان بشأن استهداف القاعدة التركية

2022/10/08 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم السبت، استهداف معسكر زيلكان بواسطة ثلاثة صواريخ أُطلِقَت من منطقة الشلالات.

وقال المؤسسة في بيان إنه “في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، تم إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه معسكر زيلكان في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى والتي تتمركز فيها القوات التركية”.

وبحسب معلومات المؤسسة فإن الصواريخ أطلقت من منطقة الشلالات التي تقع ضمن مناطق سيطرة القوات الاتحادية.

ولم تصب الصواريخ الثلاثة أهدافها، حيث وقعت بين قريتي الفاضلية وعمر قامجي، بحسب البيان.

وأشار بيان مؤسسة مكافحة الإرهاب في الإقليم إلى أن “الهجوم لم يوقع أي خسائر بشرية”.

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