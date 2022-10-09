2022/10/09 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف معد البرامج في قناة العراقية، أحمد جليل الويس، السبت، 8/10/2022، ...

ظهرت المقالة مجهولون يحرقون سيارة إعلامي ويبعثون له رصاصة في رسالة أولاً على المسلة.

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