ظهر غاضبًا بشدة.. رد فعل أوليفر كان في الكلاسيكو الألماني يُثير تفاعلاً واسعًا

2022/10/09 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مُصورة غضب أوليفر كان، حارس منتخب ألمانيا السابق، والرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، بعد تسجيل بوروسيا دورتموند هدفاً قاتلاً في مرمى "البافاري"، في الكلاسيكو الألماني.

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