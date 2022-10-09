2022/10/09 | 00:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: قصف معسكر زليكان التركي في بعشيقة بـ 4 صواريخ غراد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BLjs-2uAm9k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: قصف معسكر زليكان التركي في بعشيقة بـ 4 صواريخ غراد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: قصف معسكر زليكان التركي في بعشيقة بـ 4 صواريخ غراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).