ايران تعلن انتهاء العدوان على كردستان بعد امتثال اربيل لطلباتها بشأن تواجد المعارضة

2022/10/09 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةنقلت "قناة العالم" الايرانية عن مصادر امنية تأكيدها قبول سلطات اقليم كردستان انهاء وجود المعارضة الايرانية في الاقليم، مبينة ان تلك الخطوة اوقفت القصف الايراني ضد كردستان.ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن" هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون مرتبطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق".وبحسب هذا المصدر، إذا اتخذت سلطات منطقة كردستان قرارا معقولاً وأوقفت شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران ، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر ، وإذا لم يحدث ذلك ، فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته ضد الجماعات الإرهابية المناهضة.وسيحتفظ لنفسه بالحق في تحديد طريقة تنفيذ العملية.واشار الى انه " تم تحذير سلطات كردستان العراق بأنه في حالة تواجد أي من مسؤولين المنطقة أو أي من أعضاء القنصليات المتواجدة في الإقليم في مقار الجماعات الإرهابية لأي غرض ففي حالة حدوث أي ضرر لهؤلاء الأفراد سيكونون مسؤولين عن أنفسهم".

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