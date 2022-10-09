الريال يتغلب على خيتافي في الليجا

2022/10/09 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب نظيره خيتافي، بنتيجة 1-0 في الجولة الثامنة من الليجا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز".

ورفع ريال مدريد رصيده الى 22 نقطة في الصدارة مؤقتاً، في حين تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 7 في المركز الخامس عشر مؤقتاً.

وسجل فريق ريال مدريد هدف التقدم عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 3، بعد ركنية استقبلها ميليتاو برأسية سكنت شباك خيتافي.

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء على فينيسيوس، ولكن الحكم الغاها بعد الإستعانة بتقنية الفيديو لأن الكرة تجاوزت خط التماس.

وفي الشوط الثاني، سجل ريال مدريد هدف ثاني عن طريق رودريجو، لكن الغي بعد الاستعانية بتقنية الفيديو بسبب وجود تسلل على البرازيلي.

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