2022/10/09 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حل "نفاث" لإنهاء اعتداء ايران وتركيا على العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Y9aqaiQdGjw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حل "نفاث" لإنهاء اعتداء ايران وتركيا على العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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