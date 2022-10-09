سان جرمان يتعثر وسقوط مفاجئ لمرسيليا

2022/10/09 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعلى الرغم من اكتفائه بنقطة واحدة، فإن فريق العاصمة الفرنسية ابتعد في الصدارة مستغلا خسارة مرسيليا المفاجئة على أرضه أمام أجاكسيو 1-2، قبل مباراتهما في الـ"كلاسيكو" الأسبوع المقبل.

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