هجوم صاروخي يستهدف معسكراً للجيش التركي شمالي العراق

2022/10/09 | 00:39 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم ليس الأول من نوعه (إلياس اكنجين/ فرانس برس)

أفادت مصادر أمنية ومحلية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، بأن معسكرا يضم جنودا أتراكا، في محافظة نينوى شمالي العراق، تعرض إلى هجوم صاروخي، فيما تبنى فصيل مسلح تنفيذه.

ووفقا لمدير بلدة زيليكان التابعة لقضاء شيخان بنينوى، محمد أمين، فإنه "تم مساء اليوم استهداف معسكر زيليكان التركي في بلدة بعشيقة بصاروخين إلا أنهما لم يصلا الى المعسكر"، مبينا أن "القوات الأمنية باشرت عملية بحث عن مكان سقوط الصواريخ وانطلاقها".

من جهته، تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم "لواء أحرار العراق"، المسؤولية عن تنفيذ القصف الصاروخي على المعسكر، وفقا لما نقلته منصات إخبارية مرتبطة بفصائل مسلحة تعمل تحت راية "الحشد الشعبي".

وذكر الفصيل في بيان: "نعلن استهداف قاعدة الاحتلال التركي في الموصل بأربعة صواريخ نوع كراد، ثأراً لشهداء العراق وردعاً للاحتلال التركي وممارساته الإجرامية، وسعيا لتحقيق السلام والأمن القومي لبلدنا"، مضيفا: "ضرباتنا لن تتوقف حتى خروج آخر جندي محتل من أرضنا".

🛑 بيانبيانٌ صادرٌ عنِ المتحدثِ الرسميّ بإسمِ المقاومةِ الإسلاميةِ لواءُ أحرارِ العراق pic.twitter.com/sDH6TOWONK

— 🇮🇶⁦＼⁠(⁠(° الشايب °⁠ ))⁠／⁩🇮🇶 (@mhmdhtab65) October 8, 2022

ويعد الهجوم الأول من نوعه، بعد هدوء نسبي دام لأكثر من شهر.



وكانت الهجمات على المعسكر قد تصاعدت على إثر هجوم دهوك الذي وقع نهاية يوليو/ تموز الفائت، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 40 سائحا عراقيا.



واتهمت الحكومة العراقية والفصائل المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها تركيا بتنفيذه، وقد صعدت الفصائل هجماتها على المعسكر، وسط حملة إعلامية ضد تركيا.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لمدينة بعشيقة بمحافظة نينوى، ويتعرض كثيرا إلى هجمات صاروخية.



وقد سجل العام الحالي نحو 15 هجوما صاروخيا استهدفت المعسكر، فيما تبنت فصائل مسلحة مرتبطة بـ"الحشد" تنفيذ عدد منها.

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