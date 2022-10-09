2022/10/09 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VU56TArxc6c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: انضمام نواب حركة حقوق للبرلمان لا تشكل اضافة نوعية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: انضمام نواب حركة حقوق للبرلمان لا تشكل اضافة نوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).