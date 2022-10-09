2022/10/09 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، الاحد، دعم القوى السنية والكردية والاقليات المتبقية لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، مبينا انه لا يمكن تعطيل مصالح المواطنين بعد كل جلسة نيابية.وقال خليل في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الاجراءات الامنية الحكومية مبالغ فيها خلال كل جسلة نيابية وان مصالح الناس تعطلت بسبب قطع الشوارع والجسور ".واضاف انه "لا قيمة لقراءة القوانين دون وجود حكومة تنفيذية متفق عليها لذلك على الجميع التوافق "، مؤكدا ان " السنة والكرد والاقليات يباركون ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء".واوضح خليل ان "الكرد سيقدمون مرشحا واحدا بمجرد الاتفاق الشيعي وقد قطعنا شوطا كبيرا من التفاهمات مع الاتحاد الوطني سيعلن عن نتائجه في القريب العاجل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: القوى السنية والكردية حسمت موقفها بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: القوى السنية والكردية حسمت موقفها بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).