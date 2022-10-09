ريال يرتقي إلى الصدارة بفوز صعب على خيتافي

2022/10/09 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتقى ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه خيتافي بهدف مبكر للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، ضمن منافسات المرحلة الثامنة السبت.

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