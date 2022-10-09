طبيب يحذر من مخاطر النوم بدون وسادة

2022/10/09 | 02:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهى أخصائي العلاج الانعكاسي الروسي أندريه كابيشكين، المصابين بأمراض معينة عن النوم بلا وسادة بأي حال من الأحوال، محذرا من مخاطر كبيرة قد يتعرضون لها.وحذر كابيشكين من أن “النوم بدون وسادة خطر لمن يعانون من تنكس عظم العنق، واعتلال الجذور العنقية، وانفتاق القرص العنقي، وأمراض الأوعية الدموية المرتبطة بالشريان الفقري”.وأضاف أن الأشخاص الذين […]

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