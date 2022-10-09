2022/10/09 | 02:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر ائتلاف إدارة الدولة، الأحد، بياناً لمخرجات اجتماعه الذي عقد في مكتب عمار الحكيم.

وقال الائتلاف في بيانه، إنه "عقد اجتماعاً هاما لهيأته القيادية في مكتب عمار الحكيم، وناقش الاجتماع تطورات الساحة السياسية العراقية و استمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة".

وجدد الائتلاف، وفقا للبيان، "استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول ادارة المرحلة المقبلة".

وطالب الائتلاف "قيادة الحزبين الكورديين حسم مرشح رئاسة الجمهورية او الية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف إدارة الدولة يؤكد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف إدارة الدولة يؤكد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).