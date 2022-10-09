ائتلاف ادارة الدولة يجّدد استعداده للحوار مع التيار الصدري حول ادارة المرحلة المقبلة

2022/10/09 | 02:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: جدّد ائتلاف ادارة الدولة، ليلة السبت/الأحد، استعداده للحوار مع التيار الصدري...

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