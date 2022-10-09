العراق.. عام على الشلل السياسي 

2022/10/09 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفترض بالانتخابات أن تكون آلية لِلتداول السلمي لِلسلطة في نظام يحمل عنوان "ديمقراطي"، إلا أنها في العراق تعمل بطريقة عكسية،

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