فيديو ضابط يطلق النار على خطيبته في الشارع.. والسلطات المغربية توضح

2022/10/09 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع فيديو قيل إنه يظهر ضابط شرطة يطلق النار على خطيبته ووالداتها قبل أن يقدم على الانتحار فيما بعد، وأصدرت السلطات المغربية بلاغا بشأن الحادثة.

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