حالات تسمم غامضة لعشرات الطلاب في المكسيك

2022/10/09 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك إن ما لا يقل عن 57 طالبا أصيبوا بالتسمم بمادة غير معلومة في مدرسة ثانوية ريفية بالولاية.

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