إيران تمدد الإفراج عن الأميركي سياماك نمازي

2022/10/09 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت إيران إفراجها المؤقت عن مواطن أميركي أطلق سراحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفق ما أعلن شقيقه السبت معربا عن الأمل في أن يصبح الإفراج نهائيا.

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