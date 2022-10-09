2022/10/09 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ارتدى بوتين زي الحرب النووية؟ وهل أقيلت نانسي بيلوسي من منصبها؟ وهل استدعي الملك تشارلز للمثول أمام القضاء؟

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