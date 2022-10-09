2022/10/09 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتد سجال خفض تحالف أوبك بلاس لإنتاج النفط الخام إلى مواقع التواصل الاجتماعي بين الأميركيين والسعوديين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيرني ساندرز يطالب بسحب القوات الأميركية من السعودية.. وأمير من المملكة يرد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيرني ساندرز يطالب بسحب القوات الأميركية من السعودية.. وأمير من المملكة يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).