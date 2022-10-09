بسبب تعاملها مع السعودية وروسيا.. كاتب يتحدث عن تحول في

2022/10/09 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الكاتب السعودي، تركي الحمد، تحول أمريكا من "البرغماتية" إلى ما وصفها بـ"الأدلجة المتيبسة"، وذلك في إطار تعليقه على تعامل إدارة جو بايدن مع روسيا والسعودية.

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