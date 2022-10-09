الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعملية أمنية واسعة جنوب الموصل

2022/10/09 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شرعت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة لتفتيش عدة قرى جنوب مدينة الموصل.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "باشرت قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد متمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات وفوج المهمات الخاصة والفوج الأول للواء ٣٣ والفوجين ١١ ،١٤ في اللواء ٥٩ للحشد ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة ومكافحة المتفجرات ومقاتلة الدروع والجهد الهندسي بالحشد الشعبي بإشراف مدير عمليات القيادة أحمد الأسدي من أربعة محاور لتفتيش وتأمين قرى الابراهيمية والحسينية والمزملات وتل الريان جنوب مدينة الموصل".

واضاف، "كما وشاركت بالعملية قطعات الجيش العراقي من الفرقة ١٦ وافواج طوارئ شرطة نينوى"، موضحا أنه "تأتي العملية ضمن الخطط الاستراتيجية لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه وتأمين قواطع المسؤولية حفاظا على أمن المواطنين".

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