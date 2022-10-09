لبنان وإسرائيل.. ترسيمٌ للحدود البحرية أم تحديدٌ لدور حزب الله؟ 

2022/10/09 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَعثّر المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، في "ربع الساعة الأخير"، لا يُسقط من الحساب، مسألتين اثنتين: الأولى؛ أن فرص التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين ما زالت قائمة ولم تتبدد...والثانية، أن الجدل حول مستقبل "المقاومة" الذي اندلع منذ أن لاحت في أفق المفاوضات غير المباشرة، بوادر اتفاق وتفاهمات برعاية أمريكية منفردة، سيستمر ويتصاعد، حتى وإن اتخذ في غالب الأحيان، طابع "المناكفة" وتصفية الحسابات المحلية.

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