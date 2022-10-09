استهداف قاعدة أميركية بهجوم صاروخي

2022/10/09 | 09:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قوات التحالف الدولي المتمركزة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا تعرضت مساء أمس السبت لهجوم فاشل بصاروخ من عيار 107 مليمترات.وقالت القيادة الوسطى في بيان صدر فجر اليوم الأحد، إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأمريكية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات.وأضاف البيان أنه تم العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الوسطى الأمريكية تحقق في الهجوم.يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل اثنين من كبار عصابات “داعش” الإرهابية في غارة جوية شنها الجيش الأمريكي في شمال سوريا يوم الخميس.

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