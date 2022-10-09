المصرف العراقي للتجارة يعلن تخفيض فائدة قرض شراء السيارات

2022/10/09 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاحد، تخفيض فائدة قرض شراء السيارات من 8 الى 5 بالمئة، فيما اشار الى شمول جميع المواطنين بالتقديم عليه.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه "تقرر تخفيض فائدة قرض (سيارتي) من (8%) الى (5%)"، مؤكدا "شمول جميع المواطنين موظفين او غير موظفين للتقديم على هذا القرض لاغراض شراء السيارات".

واضاف، "تم الغاء شرط الكفيل لموظفي الملاك الدائم الموطنة رواتبهم لدى المصرف العراقي للتجارة"، داعيا "المواطنين الى مراجعة مقرات الشركات المتعاقدة مع المصرف لغرض اختيار السيارة واستلام كتاب ترشيح السيارة المختارة من قبل المواطنين".

كما دعا الى "مراجعة فرع المصرف لتقديم طلب منح القرض وتسليم كتاب ترشيح السيارة"، لافتا الى ان "مدة سداد مبلغ القرض (5) سنوات بفائدة تناقصية 5 بالمئة".

وتابع انه " للاطلاع على الية منح القرض ومقرات شركات السيارت المتعاقدة مع المصرف زيارة موقعنا الالكتروني".

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