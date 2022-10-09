2022/10/09 | 09:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت شركة ميتا بلاتفورمز – فيسبوك سابقاً – إن بيانات اعتماد...

ظهرت المقالة فيسبوك يحذر من سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يحذر من سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يحذر من سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).