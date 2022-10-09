مسؤولون في ضرائب كركوك متهمون بالرشوة وابتزاز المراجعين

2022/10/09 | 09:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، 9 تشرين الاول، 2022، عن توقيف...

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