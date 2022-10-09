2022/10/09 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تظاهرات مؤيدة للحق بالإجهاض في عدد من المدن الأميركية، ومتظاهرون يدعون إلى “التصويت لإنقاذ حقوق النساء في مواجهة هجوم المحافظين”.تظاهر الآلاف الأميركيين، يوم السبت، في عدد من المدن، بينها واشنطن دفاعاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات في الولايات المتحدة دفاعاً عن “حق الإجهاض”..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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