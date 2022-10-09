اليوم..انطلاق منافسات الدور الممتاز لكرة القدم

2022/10/09 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيلاعب الزوراء على ملعبه فريق الصناعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً".

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