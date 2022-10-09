وفد أمني رفيع برئاسة الشمري يصل إلى كركوك

2022/10/09 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، وصول وفد امني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري الى محافظة كركوك.

وقال بيان القيادة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري،اليوم الى محافظة كركوك".

وأشار الى أنه "يضم الوفد قائد قوات الشرطة الاتحادية وعدد من القادة الامنيين وهيئات الركن".

وأوضح البيان أنه "تهدف الزياره الى الاطلاع على الوضع الأمني وتفقد جميع القطعات العسكرية وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات من الجيش والشرطه الاتحاديه والأجهزة الأمنية العامله بامرة المقر المتقدم للعمليات المشتركه في كركوك في محاربة داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".

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