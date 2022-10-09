خارطة مفصّلة بزحامات الطرق في بغداد

2022/10/09 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الأحد، خارطة مفصّلة بزحامات الطرق والجسور والتقاطعات في العاصمة بغداد.وقال مراسلنا ان "تقاطع الشالجية باتجاه العلاوي لغاية جسر 14 رمضان يشهد الآن زحاماً كثيفاً، كذلك منطقة العطيفية تشهد زخماً مرورياً كبيراً من جميع الاتجاهات".واضاف ان "مشاهد طوابير المركبات الطويلة تتجدد بتقاطع حي الحسين من بعد تقاطع الجهاد، وكذلك شارع الزيتون وتقاطع الرواد والتقاطع باتجاه ملعب الشعب". وتابع مراسلنا ان "الشارع القادم من صليخ باتجاه الجملة العصبية مزدحم بهذه اللحظة، وكذلك شارع مطار بغداد بإتجاه المنطقة الخضراء".وأكمل ان "العاصمة بغداد تحتضن عدة زحامات مختلفة بتقاطع حبايبنا وجسر البنوك وتقاطع مصفى الدورة والطريق باتجاه سريع البياع وباتجاه ام الطبول شبه متوقف"، ختماً بالقول: "الزحام يعاود الظهور بداية من تقاطع الموال بالاضافة الى سريع محمد القاسم".

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