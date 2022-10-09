بغداد.. تظاهرات طلابية حاشدة للمطالبة بالدور الثالث (فيديو)

2022/10/09 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تظاهر المئات من طلبة المعاهد والجامعات، اليوم الاحد، امام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد للمطالبة بالدور الثالث.

وبحسب مشاهد حصلت عليها (بغداد اليوم)، توضح وقوف الطلبة امام مبنى الوزارة للمطالبة بالدور الثالث بسبب اعداد الرسوب التي حصلت بالعام الدراسي الماضي نتيجة قطع الطرق وعدم تمكنهم من الوصول للامتحانات ما ادى لرسوبهم.

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