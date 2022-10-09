2022/10/09 | 10:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JTZW4P2_Np0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد يتحدث عن موقف التيار الصدري من تظاهرات يوم 25 واستعدادات احياء ذكرى ثورة تشرين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد يتحدث عن موقف التيار الصدري من تظاهرات يوم 25 واستعدادات احياء ذكرى ثورة تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).